Polícia Ambiental solta onça-parda recuperada de atropelamento

Equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, juntamente com veterinário e biólogos do Zoológico Municipal de São José do Rio Preto (SP) realizaram a soltura de uma onça-parda, na Estação Ecológica de Paulo de Faria, na região.

Pesando pouco mais de 25 quilos, com aproximadamente um ano de vida, o animal foi resgatado por uma equipe da Polícia Militar Ambiental às margens da Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), entre Guarani D´Oeste e Ouroeste, depois de ter sido vítima de um atropelamento, no dia nove deste mês. Foi necessária a realização de contenção química do animal para que fosse transportado com segurança.

A oncinha chegou ao Zoológico de Rio Preto, para onde foi levada para receber os cuidados e atendimentos necessários, com diversas escoriações por todo o corpo. Na clínica do Zoo, ela passou por atendimento, medicação e cuidado, permanecendo em processo de reabilitação até estar em boas condições de saúde e pronta para retornar à natureza.

Estação Ecológica de Paulo de Faria, local escolhido por ser seguro, tanto para ela quanto para a população, e também por ser o lugar mais adequando para viver livre e encontrar alimentos, abrigo e, até mesmo, viver a possibilidade de se reproduzir, onde foi realizada a soltura.

A Polícia Militar Ambiental frisa a importância de não machucar ou tentar interagir com animais silvestres. A orientação, ao se deparar com qualquer animal silvestre ou peçonhento, é que faça contato imediato com a Polícia Militar Ambiental, por meio do telefone fixo: (17) 3201-3600 ou o Whats-App: (17) 3201-3615.

Também pode ser contatado o Corpo de Bombeiros pelo ‘193’ ou a Polícia Militar, pelo ‘190’.