Equipe feminina de Votuporanga enfrenta XV de Piracicaba neste domingo

No último domingo, dia 14, o Brothers F.C, liderado por Alcir de Camargo (Tilim) e Roberto Sousa (Capitão Sousa), fez sua estreia no Campeonato Paulista Divisão Especial. O time enfrentou o Marília A.C e foi derrotado por 4×0. Agora, a equipe se prepara para voltar a jogar no próximo domingo, na cidade de Piracicaba, onde enfrentará o XV.