Acertado com o Juventude para a sequência da temporada, Eduardo Baptista deve deixar o comando do Mirassol para acelerar o planejamento de ambos na sequência da temporada. O treinador ainda não definiu se assume imediatamente o time gaúcho ou se espera o término do estadual. O Mirassol procura novo técnico para a sequência do Paulistão e Copa do Brasil, além da disputa da Série C do Brasileiro.

Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Grêmio, Eduardo Baptista despistou sobre a saída e admitiu que ainda irá conversar com as diretorias para escolher a melhor data para ambos.

Na briga pela classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, o Mirassol vai ao mercado em busca de um técnico que tenha o perfil parecido com o de Eduardo Baptista. A ideia a diretoria é trazer um nome experiente e que tenha planos de um trabalho a longo prazo.