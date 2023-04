Prefeitura de Votuporanga presta contas das ações realizadas nos últimos dois anos

Mais de 25 obras em andamento e ações voltadas às áreas da saúde, educação, social, esporte e cultura estão entre as medidas apresentadas

Votuporanga não para e por isso a Prefeitura lançou uma campanha de prestação de contas das ações realizadas nos últimos dois anos. Entre os trabalhos apresentados nos materiais estão as mais de 25 obras em andamentos e também diversos serviços nas áreas da Educação, Esportes e Lazer, Social, Saúde, Cultura e Meio Ambiente.

Entre as obras, constam o desfavelamento, recapeamento, construção de novas escolas, além de reformas e ampliações de outras unidades já existentes. O desassoreamento da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” que ampliará a capacidade de armazenamento de água e a contribuirá para desobstrução de nascentes que estavam assoreadas. Há mais de cinco décadas, o volume original de armazenamento da represa de captação era de 906.781,20 m³ de água. Em 2021, de acordo com dados do estudo batimétrico, realizado pela Saev Ambiental, este volume de armazenamento caiu para 332.540,70 m³ de água. Com a obra, o objetivo é de que a represa volte a operar com uma capacidade de armazenamento de pelo menos 816.000,00 m³ de água.

Na Saúde, ganha destaque a contratação de mais médicos, com a ampliação das equipes do Programa de Saúde da Família e também os novos horários de atendimento de todas as unidades de saúde, que agora ficam abertas até às 19h. As medidas, juntas, aumentaram a capacidade de atendimento e, com isso, diminuiu o tempo de espera por consultas das unidades.

O aplicativo para celular com informações de consultas, exames e todos os registros dos pacientes atendidos nas unidades de saúde, Santa Casa e AME também foi uma novidade que agilizou os atendimentos na saúde pública em Votuporanga. Além disso, novas ambulâncias e veículos para transporte de pacientes foram adquiridos ao longo do período.

Na Educação, o cenário é de muitos investimentos. Além da construção de novas escolas, e reformas e ampliações de outras unidades já existentes, ampliando o número de vagas em creches, a Secretaria da Educação vem contratando inúmeros profissionais para todas as áreas para fazer frente à crescente demanda de alunos matriculados nas escolas municipais.

No Social, além das obras de desfavelamento que proporcionarão vida digna a centenas de famílias, a Prefeitura também segue com forte apoio ao trabalho desenvolvido pelas entidades assistenciais. Uma novidade neste período foi a Carteira PcD entregue gratuitamente a todas as pessoas portadoras de deficiência. Com a carteira em mãos, as pessoas não precisam mais andar com vários laudos médicos e atestados para comprovar a deficiência, principalmente para os casos que não são de visibilidade. Além disso, o documento garante acesso prioritário a diversos serviços públicos e privados.

No Esporte, um grande avanço ocorreu em 2022 com a volta das atividades presenciais. Mais de 20 modalidades são oferecidas para crianças, jovens, adultos e idosos em praças esportivas localizadas nos quatro cantos da cidade. Além disso, Votuporanga também ganhou novas academias a céu aberto e Areninhas Esportivas.

Na Cultura, Votuporanga vem se consagrando cada vez mais como a terra de grandes eventos. Além do já consagrado FLIV, a cidade também passou a receber outras atrações como a volta da Expo Show, Virada SP, Carnaval e muito mais.

Mais informações podem ser conferidas nos materiais disponíveis em outdoors, emissoras de tv e rádio, folders que estão sendo entregues em toda a cidade, placas em canteiros das principais avenidas e também nas redes sociais da Prefeitura.