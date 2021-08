Objetivo é oferecer acompanhamento pós-cumprimento de medida socioeducativa por meio da comunidade e políticas públicas A secretária de Assistência Social de Votuporanga, Meire Regina de Azevedo, junto ao órgão Gestor da Pasta, recebeu a visita do Diretor da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa), Denilson Cândido de Oliveira, para discutirem a implantação do “Programa de acompanhamento a adolescentes pós-cumprimento de medida socioeducativa de restrição e privação de liberdade em regime de internação e semiliberdade”. Estiveram presentes também, representantes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Votuporanga (Creas) e equipe da Fundação Casa, de São José do Rio Preto (SP). O objetivo do programa, que é uma proposta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é realizar acompanhamento a adolescentes e jovens, por adesão voluntária, visando auxiliá-los no processo de construção de novos vínculos com a comunidade e políticas públicas. Votuporanga foi escolhida como piloto para participar do programa, que será expandido a outros setores da rede municipal. A secretária Meire destacou a importância de serviços ofertados aos adolescentes e jovens. “Pensar nos ciclos de vida, com atenção aos adolescentes e jovens, também vem sendo um compromisso da assistência social. Continuamos trabalhando para integrar Serviços e oferecer direitos e oportunidades à população”.