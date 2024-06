Unidades da SAP adotam boas práticas para preservação do meio ambiente

Junho verde destaca importância do engajamento da sociedade em ações para proteger recursos naturais

Cada vez mais, ações que adotam o desenvolvimento sustentável são motivo de mobilização da sociedade para promover a preservação do meio ambiente. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), por meio das unidades prisionais, também apresenta boas práticas para a conservação dos recursos naturais.

A Penitenciária de Osvaldo Cruz, que pertence à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste (Croeste), por exemplo, iniciou, em 2020, o cultivo das primeiras mudas de árvores nativas na unidade e, desde então, já produziu milhares de espécies.

As primeiras mudas foram cultivadas numa pequena área intramuros, em parceria com a Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz. O parceiro era responsável pelo fornecimento dos insumos e das mudas recém-germinadas e à penitenciária, cabia o processo de manejo, preparando-as para o plantio em campo.

Desta forma, ocorreu o plantio de mudas de ipê na via de acesso ao presídio, com exemplares de diversas cores e utilizada a mão de obra dos reeducandos do regime semiaberto para execução do trabalho.

Outras parcerias também foram firmadas, como feita com a Prefeitura Municipal de Sagres. Neste ano, já foram doadas 4 mil mudas, contemplando as cidades de Osvaldo Cruz, Parapuã, Marília, Sagres, Lucélia, Adamantina, Pracinha e Bastos.

Atualmente, o viveiro do presídio mantém mudas que estão em processo de rustificação e crescimento, contemplando mais de 50 espécies diferentes, entre elas Oiti, Flamboyant, Aroeira Pimenteira, Gabiroba, Guapuruvu, Ipê, Moringa, Ora-pro-nóbis, Angico, Jacarandá Mimoso, Urucum, Pitanga, Goiaba, Manga, Pinha, Jaca, Abacate, Lichia Branca, Jambolão, Limão, Jatobá, Ingá, Amora, Pata de Vaca e Unha de Vaca. São aproximadamente 20 mil exemplares recebendo cuidados necessários para a manutenção das atividades.