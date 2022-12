Novidade: FEV lança campanha de Natal neste sábado

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Eventos serão gratuitos e abertos à comunidade; música, dança, praça de alimentação e trenzinho da alegria compõem atrações.

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) anunciou a expansão de suas atividades natalinas. Neste ano, a mantenedora da Unifev e do Colégio Unifev realizará uma série de eventos gratuitos e abertos à comunidade na Cidade Universitária.

Nos dias 03, 09, 10, 16 e 17 de dezembro, a partir das 19h, a programação contará com muita música, dança, espaços fotográficos, praça de alimentação, estacionamento gratuito, trenzinho da alegria e brinquedos infantis.

Dentre as principais atrações, o público poderá contemplar espetáculos da Roma Academia de Dança, Associação Cultural Zequinha de Abreu, Camerata Villa-Lobos, Almagêmea Escola e Boutique de Dança, Estúdio de Dança Mariana Maricato e muito mais.

Segundo o presidente da FEV, Douglas Gianoti, o “Natal Unifev – Venha sonhar com a gente” é uma ação com o objetivo de fortalecer o relacionamento da Instituição com a comunidade, promovendo a cultura para a família toda.

“Estamos realmente dedicados em trazer a comunidade para dentro da faculdade e promover momentos de entretenimento de qualidade para crianças e adultos em nossa cidade. É um presente da Unifev para a população de Votuporanga e região na época mais iluminada do ano”, declarou Gianoti.

Além dos espetáculos nas datas citadas, o espaço ficará aberto para visitação durante todo o mês de dezembro. O estacionamento da Instituição estará disponível de forma gratuita.

03 de dezembro

Abertura oficial e apresentação do espetáculo “Fragmentos do infinito ao meu redor” (Roma Academia de Dança)

Local: Cidade Universitária

Horário: a partir das 19h30

09 de dezembro

Apresentação do espetáculo “Sinfonia natalina” (Zequinha de Abreu)

Local: Cidade Universitária

Horário: a partir das 19h30

10 de dezembro

Apresentação dos espetáculos “Camerata natalina” (Camerata Villa-Lobos) e “Gala 25” (Almagêmea Escola e Boutique de Dança)

Local: Cidade Universitária

Horário: a partir das 19h30

16 de dezembro

Apresentação dos espetáculos “Venha cantar com a gente” (Coral Unifev), “Flautas de natal: um sonho de criança” (Festival das crianças do Colégio Unifev) e “Balé: o quebra nozes” (Yasmin Pascoalato)

Local: Cidade Universitária

Horário: a partir das 19h30

17 de dezembro