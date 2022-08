CRIANÇA CADEIRANTE DE 8 ANOS MORRE APÓS SE AFOGAR EM PISCINA EM CONDOMÍNIO DE CHÁCARA EM FRANCA/SP

Guilherme de Almeida Santos, de 8 anos, morreu na tarde do último domingo (07), após se afogar na piscina de uma chácara na rua Sergio Ferreira do Carmo, no condomínio Vale Verde, nas proximidades do Jardim Pulicano.

A criança, que era cadeirante, estava na piscina com outros coleguinhas quando acabou se afogando, Guilherme foi localizado pelos pais já submerso.

A Unidade de Suporte Avançado do Samu foi acionada para o socorro, mas ao chegar no local, a criança já havia sido socorrida por familiares até a UPA do Jardim Anita.

Foram feitas manobras de reanimação, mas infelizmente a criança não resistiu.

O corpo da vítima foi levado para o IML, onde passará por exames e posteriormente será liberado para a família para velório e sepultamento.

*Informações/Em Primeira Mão