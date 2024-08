Prefeitura segue com inscrições gratuitas para curso de Jardinagem

Ainda há vagas disponíveis para pessoas a partir dos 18 anos, com Ensino Fundamental Completo; aulas previstas para ocorrer aos sábados no Parque da Cultura

A Prefeitura de Votuporanga, sob coordenação da Secretaria da Cultura e Turismo segue com inscrições gratuitas para o curso de Jardinagem. As inscrições devem ser realizadas até esta sexta-feira, das 8h às 16h, no Parque da Cultura, que fica localizado na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, no bairro Jardim Alvorada, mediante apresentação de documentos pessoais como RG e CPF.

Para este curso, as vagas estão disponíveis para pessoas a partir dos 18 anos, com Ensino Fundamental Completo, com aulas previstas para ocorrer aos sábados, das 8h às 12h, no Parque da Cultura.

Durante a qualificação serão ministradas práticas para identificar, preparar e corrigir tipos de solo de acordo com os tipos de plantas; uso de ferramentas de jardinagem; técnicas de reprodução de plantas e processos vegetativos; montagem de vasos, floreiras e planejamento de cultivo de pequenos jardins; entre outros.

O telefone para mais informações é o (17)3405-9670.