Bebê de 28 dias é salvo de engasgamento em rápida ação da PM de Jales

A Polícia Militar de Jales foi acionada, através do COPOM, na manhã desta quarta-feira, 1º de março, para atendimento de ocorrência de bebê engasgado pela zona rural.

De imediato as equipes se deslocaram para o local e se deparam com a mãe, informando que seu filho com 28 dias, engasgou com leite.

Prestado os primeiros socorros, obtiveram êxito em restabelecer a consciência do bebê. Posteriormente mãe e fllho foram conduzidos na viatura da Polícia Militar, devido a distância da cidade e por não ter nenhuma unidade de resgate no local, sendo que no percurso, a mãe percebeu que a criança apresentava dificuldades para respirar, momento que a policial iniciou massagens em seu peito restabelecendo sua respiração até a chegada na Santa Casa, onde os cuidados médicos foram iniciados.

A criança permaneceu em observação, mas passa bem.

Foco News