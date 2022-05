Estudos comprovam eficiência do tratamento de esgoto em Votuporanga

Últimas análises coletadas por laboratório especializado, comprovaram 93% de eficiência da ETE; índice recomendável é acima de 80%

Periodicamente, a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente) de Votuporanga analisa o nível de eficiência do serviço realizado nos dois sistemas de tratamento de esgoto: a ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) “Antônio Aparecido Polidoro”, localizada na zona rural de Votuporanga, responsável pelo tratamento do esgoto coletado em toda a cidade; e a “Antônio Fiorentino”, em Simonsen, responsável pelo serviço no distrito. As últimas análises, coletadas por laboratório especializado, comprovaram o que já é tradição dos serviços prestados pela Autarquia: a eficiência de 93% da ETE, sendo que o recomendável é que o índice esteja sempre acima de 80%. Em Simonsen, o resultado foi de 88%.

Além da análise sobre a eficiência, a Saev Ambiental também mede, rotineiramente, o índice de oxigênio dissolvido nos córregos Marinheirinho e Piedade (Simonsen), e o último levantamento também comprovou que esse índice se mantém satisfatório. Isso quer dizer que todo o efluente produzido pelo município de Votuporanga é rigorosamente tratado antes de ser lançado novamente à natureza, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente).

O superintendente da Autarquia, Antônio Alberto Casali, reforça a importância desses resultados, já que o Conselho Nacional de Meio Ambiente é um dos órgãos que determinam os mais rígidos parâmetros ambientais. “O dever da Saev Ambiental é o de garantir a eficiência do tratamento de esgoto a todos os votuporanguenses, buscando acompanhar o processo de tratamento e investir em projetos que contribuem para o desenvolvimento dos serviços prestados.”

A ETE Votuporanga trata atualmente cerca de 140 litros de esgoto por segundo, para devolver efluente tratado para o Córrego do Marinheirinho. E, para garantir a eficácia em todo o processo de tratamento de esgoto, até o retorno à natureza, vários indicadores devem ser atingidos pela Saev Ambiental para que os níveis de oxigênio na água sejam mantidos, assegurando vida ao Córrego.