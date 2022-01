HB de Rio Preto está com 190% de ocupação em leitos de enfermaria

Hospital de Base conta 40 leitos de enfermaria para pacientes com Covid-19, mas tem 76 pessoas internadas com a doença nesta ala

O Hospital de Base (HB) de Rio Preto enfrenta lotação nos leitos de enfermaria destinados ao tratamento de Covid-19. Em boletim divulgado nesta terça-feira, 18, o hospital informa que tem 76 pacientes internados nesta ala, que conta com 40 leitos, o que representa uma ocupação de 190%.

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19 a ocupação está em 80,49%, com 33 dos 41 leitos ocupados.A enfermaria do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) tem 4 leitos ocupados de um total de 10 (40% de ocupação). Já a UTI do HCM tem 1 leito ocupado de 10 no total (10%).

Em nota, o HB afirmou que “continua prestando atendimento de qualidade aos pacientes com suspeita ou confirmados com Covid-19 por meio da UR (Unidade Respiratória)”.O hospital disse ainda que está “em tratativas com a Secretaria de Saúde do Estado e Departamento Regional de Saúde (DRS), para verificar a viabilidade de abertura de novos leitos de enfermaria e UTI caso necessário.”

Diário da Região