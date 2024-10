Com mais de 40°C, cidades no interior de SP batem recorde de calor no ano

Os dados foram divulgados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e são referentes a Araçatuba, Catanduva e São José do Rio Preto (SP). Nesta terça-feira (8), um incêndio foi registrado em Nova Granada (SP). Araçatuba (SP) registrou 41,0°C nesta terça-feira (8) e bateu o recorde de temperatura no ano. Catanduva (SP) aparece na sequência com 40,5 °C. Situação que também ocorreu em São José do Rio Preto (SP), onde os termômetros chegaram a 40,3 °C. Em Ilha Solteira (SP) os termômetros chegaram a 43ºC. Os números foram divulgados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Em Araçatuba, a temperatura mais alta foi registrada às 16h e a umidade do ar chegou a 13%. No mesmo horário, Catanduva (SP) registrou a maior temperatura e a umidade relativa do ar ficou em 12%. Ainda segundo a Companhia, em São José do Rio Preto a situação foi semelhante. A umidade relativa do ar chegou a 11% e o pico de temperatura foi às 16h desta terça-feira. O calor e a baixa umidade do ar são fatores que contribuem para o surgimento dos incêndios. Incêndios Em Nova Granada (SP), moradores de propriedades rurais registraram imagens da fumaça escura e densa durante um incêndio nesta terça-feira. O fogo consumiu uma extensa área de pastagem e parte de uma mata. Sitiantes disseram que o incêndio começou em Ipiguá (SP) e se espalhou pela zona rural até chegar em Nova Gravada. O fumaça se espalhou rapidamente. Os prejuízos ainda não foram contabilizados até a publicação desta reportagem. Ninguém ficou ferido.