Defesa Civil alerta para ocorrência de tempestades em Votuporanga

Órgão recomenda cuidados e aponta possibilidade de queda de granizo e vendavais.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu na manhã desta quarta-feira (1º.nov) um alerta de atenção para tempestades na região de Votuporanga/SP. Apontamento, inicialmente, vale até às 10h, desta quinta-feira (2), feriado de Finados.

De acordo com o Órgão, a recomendação é para que os moradores evitem situações de risco, principalmente os causados por possíveis vendavais e queda de granizo.

Para os moradores dos locais onde as chuvas serão mais fortes, a Defesa Civil alerta para que as pessoas não enfrentem áreas alagadas ou com enxurradas, procurem permanecer em locais cobertos e evitem permanecer parados embaixo de árvores.

Segundo o Climatempo, o feriado deve ser com sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Para receber alertas da Defesa Civil pelo celular, as pessoas podem mandar uma mensagem de texto com o CEP da localidade de interesse para o número 40199.

Veja abaixo a previsão completa: