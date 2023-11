Motorista embriagado é preso com facão em Jales

Hoje (01), policiais da 2ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam em flagrante uma pessoa pelo crime de condução de um veículo com queixa de estelionato e embriaguez ao volante em Jales.

A equipe foi informada por um transeunte, de que um indivíduo havia conduzido um veículo Gol, prata, visivelmente embriagado e manuseado um facão, raspando no chão e batendo no capô do veículo. O condutor foi localizado na Rua Kansas, cruzamento com a Rua Montana, visivelmente embriagado e agitado. O veículo possuía queixa de estelionato pelo município de Fernandópolis.

Diante dos fatos, o indivíduo foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis e tanto o indivíduo, quanto o veículo foram liberados posteriormente