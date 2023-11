Adolescentes são detidos ao tentarem furtar moto em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Hoje (01), policiais da 3ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam em flagrante dois adolescentes pelo crime de tentativa de furto de motocicleta em Votuporanga-SP.

Solicitados via central de operações, as equipes rapidamente deslocaram-se para a Rua Rio Grande, onde estava ocorrendo uma tentativa de furto em andamento.

No local, os policiais se depararam com três indivíduos tentando furtar uma motocicleta Titan de cor vermelha. Ao avistarem as viaturas, os suspeitos tentaram fugir a pé, mas após breve acompanhamento, dois adolescentes foram capturados, enquanto o terceiro conseguiu se evadir.

Os adolescentes, já conhecidos nos meios policiais, foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde foram ouvidos pela autoridade de plantão e posteriormente liberados aos seus responsável