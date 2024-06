Violência: Homem é preso após agredir brutalmente companheira

Um homem de 42 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (14), após espancar brutalmente sua companheira de 35 anos em um posto de combustíveis no bairro Vila Toninho, em São José do Rio Preto (SP). O crime foi registrado como tentativa de feminicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal teria iniciado uma discussão, quando o homem, identificado como Paulo Cesar Palmeira, partiu para a agressão. A vítima foi encontrada caída no chão com ferimentos e sangramento na cabeça, necessitando de atendimento médico na UPA Norte.

Apesar de negar o crime à polícia, Paulo Cesar Palmeira foi preso e encaminhado para a carceragem da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic). Testemunhas relataram que a mulher já havia sido agredida anteriormente pelo companheiro, inclusive com uma facada no pescoço.

Os pedaços de madeira e ferro utilizados na agressão foram apreendidos. O homem preso possui histórico de violência, com passagens por roubo, furto, ameaça e lesão corporal.