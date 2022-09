O ataque de um boi resultou numa tragédia em Penápolis no final da tarde desta terça-feira (21), levando à morte o agropecuarista Luiz Monteiro, popularmente conhecido por Chicó, aos 81 anos.

O acidente se deu por volta das 17h40 numa propriedade rural no bairro Lageado.

De acordo com informações da Polícia Militar, o chamado via COPOM (Central de despacho de viaturas para atendimentos a ocorrências) foi para comparecimento à propriedade rural, onde um idoso havia sido atacado por um boi.

Quando os policiais chegaram no local, a vítima já havia sido socorrida. Consta que a esposa teria presenciado todo o ataque do animal ao marido e deu detalhes.

O boi da raça holandês, no momento em que Monteiro foi tratar os animais, acabou rompendo a cerca de arame liso, vindo para cima da vítima com cabeçadas e pisões.

A mulher com pedaço de pau tentou socorrer o marido, desejando afastar o animal, mas sem sucesso. Após o boi se afastar ele foi socorrido, mas já praticamente em óbito.

Consta que o filho de Chicó é proprietário do sítio, e o pai ajudada no cuidado diário com os animais.