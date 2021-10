Agentes policiais da DISE prendem indivíduo por tráfico de drogas no Jardim Bom Clima

Agentes policiais da DISE – Delegacia de Entorpecentes de Votuporanga realizou na tarde desta segunda-feira (25/10) a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas no Bairro Bom Clima em Votuporanga/SP.

V.H.L.C, conhecido como “Vitinho” de 23 anos já vinha sendo investigado por estar envolvido na venda de drogas na cidade, inclusive, ele está com Medida Cautelar por ter sido flagrado no ano de 2020 cometendo o mesmo crime.

Na tarde desta segunda-feira, os policiais da DISE fizeram uma incursão de surpresa na casa do investigado na Rua Paschoalino Pedrazoli e em buscas pelo local acabaram localizando uma pedra bruta de cocaína pura que teve peso aproximado de 31 gramas o que seriam suficientes para preparar pelo menos 93 porções da droga que seriam revendidas aos usuários do entorpecente. Além da droga, foram apreendidos também pinos vazios que seriam utilizados para embalar a droga, dinheiro oriundo do tráfico e o celular do investigado que passará por perícia.

Ele foi encaminhado para a sede da DISE e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo, posteriormente, encaminhado para uma Unidade Prisional da região ficando a disposição da Justiça.