Mãe capota carro a caminho do hospital após filho se afogar em balde

Um menino de nove meses foi internado em estado grave na Santa Casa de Araçatuba (SP), nesta segunda-feira (5), após se afogar em um balde, na zona rural de Guararapes (SP).

Durante o socorro, a mãe, que dirigia um carro, acabou capotando o veículo.

As vítimas​ ​foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde da cidade, mas pela gravidade do caso do bebê, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Araçatuba. O estado de saúde do menino é grave.

Já a mãe da criança sofreu ferimentos leves e já recebeu alta. O caso deve ser registrado na delegacia de Guararapes para investigação. (Com informações do portal RP10)