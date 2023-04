Mulher e criança ficam feridas após colisão de veículo em trem

Um carro bateu em um trem no trecho urbano de Catiguá (SP), na manhã deste sábado, (15/04/2023). Segundo informações de moradores, a motorista não teria conseguido atravessar a linha férrea a tempo e acabou sendo atingida pela composição.

Ela e uma criança, que também estava no veículo, sofreram ferimentos leves e foram socorridas para o Pronto Socorro da cidade. As causas do acidente serão investigadas.