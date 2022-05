Acidente entre carro e motocicleta deixa homem morto em rodovia

Adenilson Gomes da Silva, de 45 anos, bateu moto na traseira de carro e não resistiu aos ferimentos. Motorista foi socorrida em estado grave.

Um homem de 45 anos morreu em um acidente entre um carro e uma motocicleta na rodovia Comendador Pedro Monteleone, em Palmares Paulista (SP), na tarde de domingo (1).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Adenilson Gomes da Silva pilotava a motocicleta quando bateu o veículo na traseira de um carro.

Adenilson morreu no local do acidente, enquanto a motorista do carro foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada ao Hospital Padre Albino de Catanduva (SP).

A pista não precisou ficar interditada. A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil.