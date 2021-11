Homem procurado é preso pela Polícia Ambiental de Fernandópolis

Individuou era procurado por furto, ameaça e invasão de domicílio

Um homem procurado pela Justiça por furto, ameaça e invasão de domicílio foi preso na última sexta-feira, 19, pela Polícia Ambiental de Fernandópolis.

O individuo foi abordado no bairro Alto das Paineiras, e nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, após pesquisa via COPOM, , foi constatado que havia um mandado de prisão contra o homem por furto, ameaça e invasão de domicílio.

Diante do fato, foi dada voz de prisão ao procurado, que foi conduzido à delegacia de polícia.