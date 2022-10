Dupla é presa transportando 20 quilos de maconha na Washington Luís

Um homem de 27 anos e uma mulher de 23 anos foram presos em flagrante nesta última terça-feira, (18/10/2022), transportando 20 quilos de maconha na rodovia Washington Luís, em Cedral (SP). Eles disseram que receberiam R$ 1 mil pelo serviço.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a dupla foi abordada em um Fiesta na base da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em Cedral. Os policiais sentiram um forte cheiro de maconha e decidiram revistar o porta malas do veículo, onde encontraram 23 tabletes da droga, dentro de uma caixa de papelão.

Questionados, ambos confessaram que foram até o município de Três Lagoas (MS), onde pegaram a droga de um indivíduo desconhecido, em um posto de gasolina na entrada da cidade. Eles disseram que pretendiam levar o entorpecente até um posto às margens da Washington Luís, em Uchoa (SP), onde receberiam novas orientações sobre a entrega.

Em depoimento eles contaram que foram contratados por um indivíduo desconhecido, de São José do Rio Preto, o qual pagaria o valor de R$ 1.000,00 pelo transporte da droga, não fornecendo mais informações sobre os envolvidos.

A dupla foi presa em flagrante e permaneceu presa à disposição da justiça. A droga, os celulares deles e também o veículo foram apreendidos.

Gazeta do Interior