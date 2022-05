Mulher de 44 anos morre após colisão com cavalo em rodovia

Um acidente envolvendo um Fiat Uno e um cavalo na madrugada desta sexta-feira em Araçatuba resultou na morte de uma mulher de 44 anos identificada como Nadir Maria Marin Buono. Ela estava no carro, dirigido pelo marido, e na companhia de outras duas pessoas, voltando do rodeio de Bilac, quando ocorreu o acidente. O cavalo morreu na hora.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o veículo seguia pela rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, sentido norte (Araçatuba – Aracanguá) quando atropelou o cavalo na altura do bairro Verde Parque. Nadir estava no banco dianteiro do passageiro. Atrás do carro havia uma mulher de 39 anos e a filha do casal, uma adolescente de 16.

As duas passageiras sofreram ferimentos leves e foram socorridas, além do condutor do carro. Nadir ficou presa nas ferragens e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros. Ela chegou a ser levada para a Santa Casa mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro passou pelo teste do etilômetro, que deu negativo para presença de álcool no organismo.