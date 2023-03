Mulher leva cerca de 20 facadas da vizinha durante discussão

Uma mulher de 62 anos foi esfaqueada diversas vezes na madrugada desta terça-feira (28), em Penápolis. A autora seria uma vizinha dela, de 44. A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 5h30 no Residencial Sílvia Covas.

A vítima teria sido golpeada ao menos 20 vezes, conforme relato da equipe médica que a atendeu no pronto-socorro. Policiais militares foram acionados a comparecer em uma residência na rua dos Girassóis. Chegando ao local, conversaram com a mulher.

MARIDO

A vítima contou aos PMs que foi argumentar com a vizinha por qual motivo “estaria saindo com o marido dela”, quando passou a ser golpeada pela autora com uma faca. Ela foi levada ao PS pelo Resgate do Corpo de Bombeiros.

Na unidade, a médica que a atendeu informou aos militares que a mulher teria sofrido 20 lesões provocadas por um objeto perfurante e que, diante da situação, permaneceria em observação e passaria por uma tomografia para confirmar a gravidade.

Os policiais foram até a casa da investigada, no entanto, não encontraram nada. O IC (Instituto de Criminalística) esteve pelo local realizando perícia e um inquérito será instaurado pela Polícia Civil para apurar o caso. (Ivan Ambrósio/Jornal Interior)