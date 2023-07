Acidente entre moto e carro na avenida das Nações deixa duas pessoas feridas

Nesta sexta-feira, 21, por volta das 21h00, foi registrado um acidente de trânsito na Avenida das Nações, em frente a uma área verde do Jardim de Bortole, um pouco antes do Mini Mercado do Davi – próximo ao bairro Pacaembu.

Uma moto Honda Fan preta, conduzida por A., de 42 anos, com a passageira A., de 50 anos, sua esposa, perdeu o controle e bateu fortemente na traseira de um Fiesta Sedan prata, que estava estacionado na avenida. O carro ficou com a traseira bem danificada. A moto também teve danos.

Conforme informações da página Fatos e Destaques, os bombeiros fizeram alguns exames de checagem no local. Ao verificar a glicemia dele, o índice estava em apenas 50, quando o normal é de 70 a 100mg/dl. Em casos de crises, a pessoa pode perder os sentidos, desmaiar, ter uma convulsão ou até mesmo entrar em coma.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem teve uma crise de hipoglicemia e passou mal.

O condutor da moto bateu a cabeça no carro e teve cortes e escoriações no rosto, mas estava consciente. A passageira estava sentindo dores no tórax devido a pancada. No carro não havia pessoas no momento do acidente.