A Polícia Militar de Fernandópolis realizou outra etapa da Operação “Cavalo de Aço”, abordando motociclistas e fiscalizando seus veículos com relação à documentação da moto e do condutor, além da verificação do estado de conservação das motos. Foram fiscalizadas 21 motos.

Destas, 11 foram autuadas por infrações e 8 delas foram apreendidas. Entre os principais motivos estavam: documentação incompleta ou atrasada, pneus carecas, escapamentos irregulares e falta de equipamentos obrigatórios, como retrovisores, por exemplo. Conforme o Fatos e Destaques, o objetivo de fiscalizações como essa é dar mais segurança no trânsito para todos.