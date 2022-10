Homem esfaqueia mulher após discussão e faz filho refém

Um homem agrediu e esfaqueou uma mulher após uma discussão em Interlagos, zona sul de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira, 30. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, para evitar a prisão, o homem fez o próprio filho, de 19 anos, de refém. Ele ameaçou a tirar a vida do jovem.

O casal ainda tem uma filha pequena, que presenciou a ação do pai. A atitude foi tomada pois o agressor não aceitava o fim do relacionamento. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital próximo de onde ocorreu o crime. A vítima levou quatro facadas. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi até a casa para negociar com o suspeito. A negociação durou mais de uma hora. O suspeito precisou ser internado por conta de uma crise nervosa.

Ele irá responder por tentativa de feminicídio. O homem já tinha passagem pela polícia por ter cometido o mesmo crime e estava em liberdade condicional. O caso está sendo registrado no 98° Distrito Policial no Jardim Miriam.