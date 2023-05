Mulher vítima de grave acidente em Votuporanga precisa de doação de sangue

Uma mulher – vítima de grave acidente de trânsito registrado na vicinal que liga Votuporanga a Álvares Florence, necessita de doação de sangue com urgência.

A campanha encabeçada por familiares e amigos visa movimentar as redes sociais para a doação de sangue para Gisele Tábata da Silva, 33 anos – moradora de Álvares Florence.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br junto as autoridades policiais, Gisele transitava de motocicleta na noite da última terça-feira, no sentido Álvares Florence a Votuporanga pela vicinal Hebert Vinícius Mequi, quando ela teria atingido violentamente uma capivara que estava sob a pista.

Com o violento impacto, a motociclista foi ao solo, sendo atropelada por um veículo que seguia em sentido contrário.

O carro passou por cima da perna direita da motociclista e também no abdômen.

Gisele foi imediatamente socorrida em um esforço conjunto do Corpo de Bombeiros e do SAMU (UTI Móvel) de Votuporanga e levada para a Santa Casa de Misericórdia.

De acordo o que a reportagem apurou, a motociclista sofreu grave fratura no fêmur e na bacia, sendo necessária uma rápida intervenção cirúrgica na Santa Casa de Votuporanga. Em razão disso, da gravidade da cirurgia, há a necessidade da doação de sangue do tipo O positivo em nome de Gisele Tábata da Silva.

A motociclista se encontra em recuperação clínica no hospital de Votuporanga e o seu estado de saúde é bom.

REPORTAGEM: VOTUNEWS