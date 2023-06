NOTÍCIA IMPORTANTE: POLÍCIA CIVIL DE VALENTIM GENTIL DEFLAGRA OPERAÇÃO ARREMATE E PRENDE INDIVÍDUOS QUE APLICAVAM GOLPES NA INTERNET

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Policiais civis da Delegacia de Valentim Gentil deflagraram nesta quarta-feira, dia 31, a Operação Arremate e prenderam indivíduos que estavam aplicando golpes pela internet.

Conforme informações obtidas pela reportagem do votunews.com.br junto às autoridades policiais, a Delegacia de Polícia Civil de Valentim Gentil, vinculada à Delegacia Seccional de Votuporanga, com apoio operacional de policiais da Seccional, GOE (Grupo de Operações Especiais de Santo André e CERCO da Delegacia Seccional do DECAP, deflagrou na manhã de hoje, 31, a operação Arremate e cumpriu mandados de prisão temporária e busca e apreensão nas cidades de Santo André e São Paulo.

Na ocasião, os policiais prenderam três autores investigados pelos crimes de Estelionato Eletrônico, Lavagem de Dinheiro e Associação Criminosa. Além das respectivas prisões foram apreendidos nas residências dos suspeitos diversos cartões de crédito, celulares e computadores utilizados na pratica dos golpes, bem como os veículos adquiridos com proveito dos crimes.

Os autores vinham sendo investigados pela Delegacia de Valentim Gentil desde o mês de janeiro deste ano, segundo levantado, o grupo criminoso mantinha um site falso de leilão de veículos (Leilões Albino) para aplicar golpes e enganar pessoas de vários estados da federação.

Até o momento foram identificadas mais de vinte vítimas. Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados à Central de Flagrantes e custódia de São Paulo e Santo André, onde permanecerão à disposição da Justiça.