Vítima de acidente em Tanabi não resiste a ferimentos e morre no hospital

Causas do capotamento já estão sendo apuradas pela polícia

Após pouco mais de uma semana internado devido a um acidente automobilístico, homem de 53 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital neste domingo (8) em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, João Antônio Delfino da Silva havia capotado uma caminhonete S-10 prata no km 477+500 leste da rodovia Euclides da Cunha (SP-320) em Tanabi no dia 1 de setembro.

Na comunicação do Hospital de Base com a Central de Flagrantes consta que “o paciente se envolveu em um acidente no dia 01/09/2024, ficou internado na unidade de saúde e acabou falecendo nesta data, por volta das 9h05, em razão de morte encefálica, atestada pela médica responsável”.

O delegado de plantão expediu requisição para exame necroscópico e o corpo foi levado por veículo funerário para o IML e houve instauração de inquérito para apurar as causas do acidente.

Entenda

No dia 1 de setembro, a vítima seguia no km 477+500 leste da rodovia Euclides da Cunha (SP-320), sentido Cosmorama-Tanabi, quando capotou o veículo, parando no canteiro central da pista. A equipe do Corpo de Bombeiros socorreu o condutor para a Santa Casa de Tanabi incialmente e como o estado de saúde era grave, foi entubado.

A perícia técnica compareceu ao local do acidente e realizou os testes necessários, dando início às investigações. Não há informação de qualquer outro automóvel envolvido ou mesmo causador do acidente. Gazeta de Rio Preto