DESOCUPADO PRESO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CASTILHO

Na noite deste domingo, dia 17, policiais militares de Castilho foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica.

Em contato com a partes, foram informados que o autor, desocupado de 32 anos, havia se desentendido com seu pai e sua madrasta, agredindo a ambos, além de proferir ameaças de morte com uma faca.

Ao ser abordado, resistiu à prisão, entrando em luta corporal com os policiais, sendo contido e algemado. Em seu poder, encontraram a faca utilizada na ameaça.

Ocorrência encaminhada ao plantão policial de Andradina, onde foi autuado em flagrante por Violência doméstica e recolhido a uma cela, à disposição da justiça.