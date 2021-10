QUATRO HOMENS SÃO PRESOS ACUSADOS DE TORTURA CONTRA MORADOR EM FERNANDÓPOLIS

A vítima foi abordada em sua residência e colocada em um automóvel; homens queriam saber o paradeiro de outra pessoa, que segundo eles, comprou um carro e não pagou

Na noite deste domingo, dia 17, por volta das 20h30, a Polícia Militar registrou um caso de tortura, ocorrido no Residencial Mário Benez, zona leste de Fernandópolis. Na ocasião, quatro pessoas foram presas.

Informações do boletim de ocorrência dão conta de que o grupo abordou um morador no referido bairro e o colocou no interior de um automóvel.

Ainda segundo a Polícia, o quarteto queria saber o paradeiro de outro homem, que segundo eles, comprou um carro e não pagou. Após algumas horas sob o poder do quarteto, a vítima foi deixada na zona rural de Fernandópolis. Ela conseguiu acionar a Polícia Militar, que após realizar diligências pela cidade, localizou os quatro homens, que, no momento da abordagem, não resistiram à prisão.

Os quatro homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia para prestarem esclarecimentos sobre o caso.

Na oportunidade, eles foram autuados pelo crime de tortura, associação criminosa e porte de drogas, tendo em vista que os policiais encontraram entorpecentes no interior do automóvel que eles estavam.

A vítima ainda relatou à Polícia que um dos homens dizia estar armado no momento da ação criminosa, porém, nenhuma arma foi localizada. O quarteto foi levado a uma Cadeia Pública da região, na qual permanece à disposição da Justiça. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.