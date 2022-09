Uma jovem, de 28 anos, teve o Hyundai HB20 roubado, às 19h30 desta quinta-feira, 22, quando chegava em sua casa em Rio Preto. Ao ser rendida por dois bandidos, que ocupavam uma motocicleta de cor vermelha, ela pediu que deixassem seu filho e a mãe desembarcarem do veículo.

Conforme o boletim de ocorrência, um dos marginais estava armado com um revólver, que apontou na direção da vítima. Após assumir o volante do automóvel, um bandido fugiu no sentido da área central da cidade. Ele foi seguido pelo comparsa, que pilotava a moto.