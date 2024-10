NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: mulher tem pé amputado após acidente com trem em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Mulher sofre amputação após acidente com trem em Votuporanga

Na manhã desta quarta-feira, 23, uma mulher de aproximadamente 35 anos de idade, sofreu graves ferimentos após ser atingida por um trem em Votuporanga. O acidente aconteceu nas proximidades do viaduto no prolongamento da Rua Minas Gerais, na zona sul da cidade.

Segundo informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, a mulher estava caminhando perto da linha férrea quando, por motivos ainda sob investigação, foi atingida pela locomotiva, resultando na amputação do seu pé esquerdo. O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã e as equipes de resgate foram rapidamente acionadas pela empresa Rumo, responsável pelo transporte ferroviário na região.

Equipes da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU chegaram rapidamente ao local e encontraram a vítima consciente e orientada, apesar da gravidade dos ferimentos. A mulher foi levada de imediato para a Santa Casa de Votuporanga, onde passa por cuidados médicos especializados.

As causas exatas do acidente ainda são desconhecidas. A Polícia Científica de Votuporanga já iniciou os trabalhos para esclarecer se a mulher estava apenas caminhando próximo à linha férrea ou se houve outra circunstância envolvida. A investigação seguirá para determinar os detalhes do ocorrido.

Reportagem: www.votunews.com.br (reprodução somente com autorização prévia)