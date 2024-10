Força Tática prende traficante na zona sul de Votuporanga

Indivíduo foi flagrado no bairro Matarazzo com 45 pedras de crack, dinheiro e um aparelho celular.

Um homem foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na noite do último sábado (26.out), no bairro Matarazzo, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento pela zona sul, em decorrência da operação Impacto, quando pela Avenida Conde Francisco Matarazzo avistaram um indivíduo conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas e que deixou o sistema prisional recentemente, optando pela abordagem.

Em seguida, durante revista pessoal os PMs localizaram 45 pedras de crack, dinheiro e um aparelho celular.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.