POLÍCIA MILITAR PRENDE QUATRO INDIVÍDUOS POR FURTO

Na tarde deste domingo, dia 19, policiais militares de Itapura foram cientificados acerca do furto de diversas mercadorias do interior de uma padaria naquela cidade, praticado por quatro indivíduos, que se evadiram do local sem pagar, a bordo de um veículo camionete GM D-20 de cor bege.

Prontamente os policiais militares fizeram diligências pela cidade e localizaram os indivíduos, todos moradores de Três Lagoas/MS, na praia, onde foram abordados.

No interior da camionete, localizaram parte dos produtos furtados, sendo que os demais itens já haviam sido consumidos por eles.

Em pesquisa via PRODESP, constataram que a camionete havia sido furtada naquele mesmo dia, em Três Lagoas/MS.

Todos foram presos e conduzidos ao DP de Pereira Barreto, onde foram autuados por furto e recolhidos ao cárcere, à disposição da justiça.