Quadrilha que furtava peças de caminhões é presa na região

Uma investigação da Polícia Civil de Jales, que teve início em janeiro deste ano, culminou na prisão em flagrante de seis homens em Araçatuba (SP), na madrugada desta sexta-feira (7).

De acordo com informações da polícia, os presos são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furto de peças de caminhões.

Os suspeitos estavam em dois veículos, um Fiat Palio e um caminhão Iveco. Com o apoio da Polícia Militar Rodoviária de Araçatuba, eles foram abordados e dentro do caminhão foram encontrados 13 servos de embreagem, cinco módulos de motor Scania e seis bombas dosadoras. Já no Palio estavam todas as ferramentas utilizadas pelos bandidos.

R$ 400 MIL RECUPERADOS

Segundo a polícia, as peças recuperadas estão avaliadas em R$ 400 mil, já que os objetos furtados, quando retirados dos veículos, não permitem que eles funcionem, gerando prejuízos aos verdadeiros donos.