Mulher grávida fica ferida em acidente grave em Votuporanga

Uma jovem de 28 anos ficou ferida após se envolver num acidente grave no trevo da conhecida Coacavo, na rodovia Péricles Belini. O acidente ocorreu no km 123, na manhã deste sábado (09).

Segundo informações colhidas pelo A Cidade no local do acidente, a mulher estava num VW/Gol e teria tentado cruzar o trevo quando foi atingida na lateral por um GM/Vectra, com placas de Santa Bárbara do Oeste, que seguia sentido Votuporanga-Nhandeara. Com a batida, o Gol ficou bastante destruído.

Jovem grávida

Identificada como Camila, a jovem está grávida, o que inspirou ainda mais cuidados em seu atendimento. Ela teve ferimentos leves, mas foi socorrida às pressas por conta da gravidez e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga.

Em nota, a Santa Casa informou ao jornal A Cidade que a jovem C.F.F.N., de 28 anos, deu entrada no Pronto Socorro por volta das 10h30, passou por atendimento e seu estado de saúde é estável. Já o condutor do Vectra não ficou ferido.

Ambos os envolvidos no acidente não tinham sinais de embriaguez.

Jornal A Cidade