ELEKTRO DIVULGA BALANÇO DAS AÇÕES DE COMBATE AO FURTO DE ENERGIA EM VOTUPORANGA

Concessionária realizou 730 inspeções em Votuporanga. Energia recuperada é suficiente para abastecer o município de Álvares Florence durante 9 dias

As ações de prevenção e combate a desvios realizadas pela Elektro, em Votuporanga, entre os meses de janeiro e setembro de 2020 resultaram em 231 MWH de energia recuperada. Essa quantidade seria suficiente para abastecer, por exemplo, 1.100 residências por um mês ou o município de Álvares Florence durante 9 dias. Ao todo, foram feitas 730 inspeções em empresas, residências e comércios localizados nos bairros: Jardim Marin, Park Residencial Colinas e Santa Rita. A concessionária regularizou a situação de 130 clientes que não tinham o medidor de energia instalado. Para apoiar os consumidores e estimular a regularização são oferecidas diversas facilidades como o parcelamento e a possibilidade de efetuar o pagamento de faturas utilizando os canais digitais.

A companhia orienta ainda que as pessoas devem acionar a concessionária caso percebam ligações irregulares nas redes elétricas nas localidades onde vivem. “Essas ligações expõem a população a riscos de choques elétricos por não serem feitas com condições técnicas adequadas. Para evitar problemas, é importante que as pessoas entrem em contato com a distribuidora”, afirma o gerente de Saúde e Segurança da Elektro, Guilherme Mafra.

Nas 228 cidades atendidas pela Elektro ( 223 no estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul), a concessionária realizou 45 mil inspeções, identificando 10 mil irregularidades. A empresa possui diversas iniciativas e tecnologias voltadas a prevenir e combater desvios de energia, como a instalação de sensores e medidores de energia mais modernos, que sinalizam qualquer tentativa de fraude. Esse trabalho já regularizou, nos nove primeiros meses do ano, 10,5 mil consumidores.

Um exemplo de tecnologia utilizada pela Elektro são os sensores inteligentes instalados em locais estratégicos para acompanhar o balanço energético da rede. Os equipamentos possibilitam a identificação de perdas e é um importante aliado em ações realizadas em parcerias com a polícia, por exemplo. Aliado a isso, a Elektro tem um planejamento de renovação da estrutura com a substituição de medidores, o que torna a leitura mais confiável. Até setembro de 2020, foram 58 mil novos medidores instalados.

Denúncia

A Elektro reforça a importância da denúncia de fraudes e furtos de energia. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar as distribuidoras. As denúncias são feitas de forma anônima pela Central de Relacionamento ao Cliente (0800 701 01 02) ou direto no site (www.elektro.com.br).

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).