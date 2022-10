Suspeito de praticar assaltos na região é morto a tiros em PE

Um rapaz de 18 anos, suspeito de praticar uma onda de assaltos em Potirendaba (SP), foi morto a tiros no estado do Pernambuco, na semana passada. Carlos Daniel de Lima Mendes, de 18 anos, conhecido como “Bixiguinha”, roubava e agredia as vítimas com coronhadas.

De acordo com a informações apuradas pela Gazeta, Bixiguinha estava morando sozinho em uma casa no município de Canhotinho – cerca de 230 quilômetros da capital Recife (PE), quando foi morto com quatro tiros, na última quinta-feira, (13/10/2022), embaixo da cama. Ele era usuário de drogas e também estava tocando o terror no município pernambucano, praticando diversos assaltos e furtos.

Em Potirendaba, Carlos era investigado por ter envolvimento com a onda de assaltos que vinha sendo praticada no município. Em um dos crimes mais recentes, ele teria assaltado o dono de uma lanchonete e o agredido com coronhadas. Através de reconhecimento fotográfico, o indivíduo foi identificado pela vítima.

Pouco tempo depois, ele furtou uma bicicleta na cidade de Irapuã, foi preso em flagrante, mas acabou sendo liberado. Após ser ouvido em inquérito policial em Potirendaba pelo roubo ao comerciante, o suspeito fugiu para Canhotinho com medo de ser preso.

Roubos em Potirendaba

Investigações da Polícia Civil de Potirendaba apontam que três indivíduos, sendo um deles Carlos Mendes, (Bixiguinha), estariam praticando a onda de assaltos no município, entre comerciantes e pedestres. Os crimes ainda continuam sendo investigados.

Conforme a Gazeta mostrou, em menos de dois meses, a cidade de pouco mais de 17 mil habitantes, registrou 10 roubos, sendo três em apenas cinco dias.

Gazeta do Interior