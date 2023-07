PM prende homem por descumprimento de medida protetiva em Votuporanga

Na manhã de ontem (21) policiais militares da 3ª Cia do 16º BPM/I – Votuporanga prenderam indivíduo por descumprimento de medida protetiva.

Equipe solicitada via COPOM para atendimento de descumprimento de medida protetiva, onde, seguindo a vítima seu ex-marido estaria em frente a residência causando importunação, assim descumprindo medida expedida pelo Juiz ainda em vigor na data corrente.

Realizado o rápido deslocamento ao local indicado, e com o apoio do Comando de Grupo de Patrulha, foi possível abordar o indiciado ainda no portão da residência da solicitante. E

m revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, conduzido à Central de Polícia Judiciária, ficando o mesmo a disposição da justiça.