Folião pode contar com o reforço do policiamento neste Carnaval

Neste feriado de Carnaval, o policiamento foi reforçado com objetivo de trazer mais segurança para a população de São Paulo. São 13.959 policiais militares a mais diariamente nas ruas. Eles usarão 168 drones para monitorar grandes áreas de aglomeração. Os distritos policiais também foram reforçados para os registros dos boletins de ocorrência.

As equipes contam também com 4.528 viaturas, 670 motos, 518 cavalos, 283 cães, 167 embarcações e 24 aeronaves que estarão distribuídos por todo Estado.

A Polícia Civil reforçou os plantões policiais para realização do registro do boletim de ocorrência. As Delegacia de Defesa da Mulher da capital, exceto a 3ª DDM e a 9ª DDM, estarão abertas 24h para atendimento à mulher e à comunidade LGBTQI+. As vítimas também podem contar com a DDM Online e a Delegacia da Diversidade, onde registros de crimes contra diversidade sexual e de gênero podem ser feitos.

A Deatur (Divisão Especial de Atendimento ao Turista) disponibilizou uma delegacia móvel nos blocos para atendimento da população. Também serão inseridos policiais à paisana nas aglomerações com objetivo de inibir crimes, principalmente os furtos de celulares.

As forças policiais estão preparadas desde o último final de semana (11 e 12 de fevereiro) para atuarem em defesa da comunidade. A Operação Carnaval 2023 vai até o dia 26 de fevereiro.

Preparação

Para o planejamento da segurança durante os dias de pré-Carnaval, Carnaval e pós-Carnaval, foram realizadas reuniões com os órgãos estaduais e municipais envolvidos na festa. A Polícia Militar criou a sala de Comando e Controle, onde ficam instalados os representantes de cada entidade que monitoram os acontecimentos.

Também entre os dias 2 e 10 de fevereiro, a Polícia Militar realizou a Operação Impacto-Adaga e retirou das ruas 854 pessoas que eram procuradas pela Justiça. Também foram apreendidas mais de 10 toneladas de drogas.