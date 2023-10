Motorista embriagado causa acidente em Fernandópolis

O motorista, um homem de 58 anos, perdeu o controle de seu veículo Volkswagen Cross Fox preto, colidindo com dois outros carros e, em seguida, atingiu o portão de uma residência. Os impactos resultaram em prejuízos tanto nos automóveis envolvidos quanto na estrutura da casa atingida. O fato aconteceu na manhã desta sexta-feira 13, na Rua Pernambuco, no bairro Vila Aparecida em Fernandópolis.

Após o acidente, o motorista deixou o local, mas a ação rápida dos moradores impediu sua fuga. Eles retiraram a chave do veículo e mantiveram o motorista sob controle até a chegada da Polícia Militar.

Ao realizar o teste do bafômetro, o motorista apresentou um índice de 1,27 mg/L de álcool no sangue, valor bem acima do limite legal. Em decorrência disso, ele foi preso em flagrante e conduzido ao plantão policial.

O veículo envolvido no acidente foi recolhido e o motorista responderá pelos danos causados. O resgate foi acionado, mas o condutor recusou atendimento médico.

A Secretaria de Trânsito também esteve no local para auxiliar na sinalização e organizar o tráfego, uma vez que a via precisou ser temporariamente interditada.

Apesar dos prejuízos materiais e da gravidade da situação, não houve feridos no acidente, graças à ação imediata dos moradores que evitaram uma tragédia pessoal.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades, lembrando que os dados da ocorrência coincidiram com a sexta-feira, 13, que, de maneira irônica, começou repleta de sustos para a comunidade local. Região Noroeste