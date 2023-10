PM recupera carro furtado e prende suspeitos após perseguição

Dois homens foram presos em flagrante após furtarem um carro e fugirem da polícia em uma longa perseguição, na madrugada desta sexta-feira (13/10), em São José do Rio Preto, no interior de SP.

Segundo informações da Polícia Militar, o grupo patrulha foi informado de que um casso havia sido furtado a poucos minutos. A corporação iniciou as buscas e encontrou o veículo passando entre as ruas Albino Gervasoni e Dagmar Aparecida Azevedo, com dois ocupantes. Os policiais deram ordem de parada, que foi ignorada pelo motorista, que iniciou uma fuga pela rua Albino Gervasoni.

Ainda segundo a PM, quando o carro passou pela rua Décio Marra, o passageiro pulou do automóvel em movimento; o motorista continuou a fuga pela rua Felício Asad e depois pegou a avenida Domingos Falavina. Os PMs conseguiram abordá-lo, mesmo assim, o homem também pulou do carro em movimento e tentou fugir a pé, mas foi pego na rua Pascoal Decrescenzo.

Os dois suspeitos foram identificados – um deles foi reconhecido pelos policiais como suspeito do furto do veículo apontado nas imagens captadas pelo circuito de segurança que flagrou o furto.

Os dois foram legados para a Central de Flagrantes e deverão ser encaminhados para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC).