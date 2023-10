VEM AÍ: Votuporanga se prepara para receber tour nacional da Banda Morada

Votuporanga é palco de grandes eventos gospel reconhecidos no Brasil todo, como o tradicional Votugospel realizado anualmente em parceria com a Prefeitura, Conferência Redenção e, mais recentemente, a gravação do DVD da cantora Renata Marin e o ministério internacional Oasis Ministry.

Agora, Votuporanga conhecida como Cidade Adoradora, se prepara mais uma vez, para receber um dos principais grupos de louvor do Brasil. A cidade receberá uma data do tour nacional da Banda Morada que terá uma noite de louvor e adoração no início do mês de dezembro próximo. Os detalhes e logística desta apresentação estão sendo tratados diretamente com a produção da banda com a organização local.

Mas já é certo que o ministério – liderado pelo vocalista Brunão – estará em Votuporanga trazendo seus grandes sucesos de muito louvor em uma noite especial a comunidade votuporanguense. Para quem não sabe, Brunão possui laços familiares e muitos amigos em Votuporanga e região, inclusive residiu durante sua juventude na vizinha cidade de Fernandópolis.

O Ministério Morada é conhecido por sua influência na música cristã contemporânea. Com letras profundas e músicas que tocam os corações dos fiéis, eles têm conquistado seguidores em todo o país e além das fronteiras. A banda Morada é reconhecida não apenas por sua música, mas também por seu compromisso com a fé e a espiritualidade.

