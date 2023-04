Mulher e adolescente morrem em acidente na BR-153, em Marília

Motorista que teria ocasionado o acidente fugiu do local

Um acidente matou uma mulher e um adolescente na tarde desta sexta-feira, 14, na BR-153, no quilômetro 227, em Marília. As duas vias da rodovia foram interditadas. O acidente envolveu dois carros e um caminhão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um Gol tentou ultrapassar um caminhão. Na pista contrária, vinha a motorista do Corolla que, para evitar uma colisão com o Gol, teria desviado, perdendo o controle do veículo. O carro bateu em uma mureta e, depois, de frente com o caminhão.

Ainda segundo a PRF, a motorista e um adolescente que estavam no Corolla não resistiram aos ferimentos. O motorista do Gol fugiu. O caminhoneiro não se feriu.

O Corpo de Bombeiros e a perícia foram acionados e compareceram ao local.

(Colaborou Sarah Belline – diarioweb.com.br)