Tio de cantor sertanejo pede justiça durante enterro: ‘O certo não é guerra’

Odair Antônio Caporalini chegou a brigar com o agente penitenciário Rodrigo Marques, de 42 anos, para defender o parente. Gustavo Caporalini foi morto a tiros na casa dele, em Votuporanga, durante churrasco com a família

O enterro do cantor sertanejo Gustavo Caporalini, de 39 anos, assassinado a tiros na casa dele, provocou comoção nesta terça-feira (27.fev), em Votuporanga/SP. O tio da vítima, o policial Odair Antônio Caporalini, que chegou a lutar com o suspeito de atirar no sobrinho, fez um breve discurso emocionado para pedir Justiça.

‘Eu peço a Deus que abençoe a família daquele moço que nos atacou. Porque o certo não é uma guerra, o certo é a justiça. A (justiça) divina não tem erro, ela vai acontecer, mas a dos homens eu espero que não aconteça. Deus é amor”, disse Odair durante a despedida de Gustavo.

No dia do crime, Odair chegou a lutar com Rodrigo Marques, de 42 anos, para defender o parente. Segundo a polícia, Rodrigo, que é agente penitenciário, chegou armado na casa do sertanejo, enquanto ele participava de um churrasco com a família, quando o atacou. O suspeito foi preso horas depois do crime no interior de Minas Gerais.

Ainda durante o enterro do cantor, muitas homenagens foram feitas. A família e os amigos de Gustavo cantaram canções como “Noites Traiçoeiras”, do Padre Marcelo Rossi, e “Tocando em Frente”, de Almir Sater, que emocionaram a todos.

Gustavo Caporalini foi enterrado no Cemitério e Crematório Jardim das Flores, em Votuporanga.

O crime

O cantor sertanejo Gustavo Caporalini estava em casa, em um churrasco com a família, quando foi baleado. De acordo com Polícia Civil, o criminoso chegou ao imóvel se apresentando como policial e logo que o Gustavo foi atender, foi alvejado.

O sertanejo, que também trabalhava como corretor de imóveis, correu para os fundos da casa pedindo socorro. No momento do crime, os pais, três filhos de Gustavo e um tio dele, que é policial, estavam na casa. O tio policial chegou a brigar com o criminoso, que conseguiu fugir.

Gustavo foi socorrido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o pronto-socorro da cidade. Segundo a Santa Casa de Votuporanga, o sertanejo chegou a ser atendido, mas morreu às 14h18.

Ainda no domingo, horas depois do crime, a Polícia Civil identificou e prendeu o autor do crime Rodrigo Marques, em Campina Verde/MG. O homem tinha fugido de Votuporanga e confessou o crime. A arma foi apreendida. Ele foi transferido de volta para a cidade e ouvido na Central de Flagrantes, permanecendo à disposição da Justiça. A motivação do assassinato não foi informada.

*Com informações do g1