Homem morre após ‘comer’ maconha e passar mal em cela

Ricardo dos Santos Rezende, de 41 anos, fazia uso de vários medicamentos e foi encontrado inconsciente.

Um detento do Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto, o CPP, morreu após “comer” 30 porções de maconha e passar mal. De acordo com a polícia, Ricardo dos Santos Rezende, de 41 anos, foi encontrado inconsciente em uma das celas do centro na madrugada desta terça-feira (1º).

Ele foi socorrido pelos agentes penitenciários e encaminhado ao Hospital de Base, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Ainda de acordo com o registro policial, os agentes informaram que ele fazia uso de medicamentos, mas não especificaram para qual doença ou tratamento.

O corpo do detento foi encaminhado para um exame necroscópico, onde 30 porções de maconha foram encontradas no estômago dele. O material foi lacrado e encaminhado para a perícia, no Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado pela Polícia Civil para que as investigações continuem.

SBT Interior